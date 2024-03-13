Almanya Başbakanı Scholz'a 'Döner ne zaman 3 Euro olacak' sorusu Başbakan Scholz, kendisine gelen döner sorusunu yanıtladı. Tavan fiyat uygulamasına sıcak bakmadığını belirten Scholz, "Fiyatlar arz ve talebe göre belirleniyor" dedi.

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ensonhaber.com

Almanya'da döner, ülke sakinlerinin vazgeçilmez sokak lezzetleri arasında yer alıyor.

Avrupa ülkesindeki siyaset gündemini meşgul eden yüksek döner fiyatları, birçok genç tarafından da eleştiri konusu haline getirildi.

Döner fiyatının 3 eurodan 8 euroya yükselmesi, Berlin yönetimini düşündürüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kendisine gelen soruları yanıtladığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

3 Euro'ya döner talebi

Scholz'a yöneltilen meselelerden biri, "3 euroya döner almak istiyorum." şeklindeki talep oldu.

Alman Şansölye, bu isteği "çok dikkat çekici" şeklinde tanımlarken, "Her yerde, özellikle de gençler bana bu soruyu soruyor." dedi.

"Fiyatlar arz ve talebe göre belirleniyor"

Döner için tavan fiyat taleplerine çekinceyle yaklaşan Scholz, şöyle devam etti:

Döner için de tavan fiyat olmamalı mı? Piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Fiyatlar, arz ve talebe göre belirleniyor.

Dönere 'fiyat freni' talebine ret

Dönercilerin ödemek ve yönetmek zorunda olduğu maliyetlerin varlığından söz eden Scholz, "Dolayısıyla fiyat freni olmayacak." diye konuştu.

"Enflasyon düşüyor: İyi iş çıkardık"

Başbakan Scholz, Almanya'da enflasyonun halihazırda düşüşte olduğunu da belirtti.

Scholz, "Avrupa Merkez Bankası iyi iş çıkardı. Biz de öyle yaptığımızı düşünüyoruz." diye ekledi.