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    Almanya Başbakanı’ndan Rusya’ya tepki

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını aktaran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” dedi.
    • AA
    • 24.02.2022 - 09:43
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    Almanya Başbakanı’ndan Rusya’ya tepki

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili değerlendirme yaptı.

    “HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ”

    Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz.” ifadesine yer verdi.

    ‘UKRAYNA’DAKİ İNSANLARLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ’

    Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu “kaba eylemi”ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

    Almanya Başbakanı’ndan Rusya’ya tepki #1

    “UKRAYNA İÇİN KORKUNÇ, AVRUPA İÇİN KARA BİR GÜN”

    Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür.” değerlendirmesinde bulundu.


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