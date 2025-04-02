Almanya, Çin'in Tayvan açıklarındaki askeri tatbikatlarını değerlendirdi

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Çin, Tayvan açıklarında askeri tatbikat gerçekleştirdi..

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in son askeri tatbikatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deschauer, Çin'in Tayvan açıklarında gerçekleştirdiği askeri tatbikatların "bölgedeki gerginliği artırdığını ve doğal olarak Tayvan Boğazı'ndaki istikrarı etkilediğini" söyledi

PEKİN'E ÇAĞRI

"Amacımız, Avrupa için de stratejik öneme sahip olan Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasıdır..." diye ekledi.

Deschauer, Pekin'i bölgesel gerginliği tırmandırmamaya çağırarak şöyle dedi:

Çin Halk Cumhuriyeti'nin sorumlu bir uluslararası aktör olarak hareket etmesini ve davranışlarıyla bölgedeki istikrar ve barışı daha fazla zedelememesini, gerginliği daha da tırmandırmamasını bekliyoruz.

ÇİN'İN TAYVAN AÇIKLARINDA DÜZENLEDİĞİ ASKERİ TATBİKAT

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar kapsamında, Tayvan Boğazı'nın orta ve güney kesimlerinde Çarşamba günü canlı atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Kod adı Strait Thunder-2025A olan son askeri tatbikat, Çin'in Salı günü adanın etrafında "Tayvan bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı sert bir uyarı ve güçlü bir caydırıcılık" olarak başlattığı büyük çaplı askeri ve sahil güvenlik tatbikatlarından bir gün sonra düzenlendi.

Tayvan Anakara İşleri Konseyi daha önce askeri tatbikatlara sert bir şekilde itiraz etmiş, tatbikatların "statükoyu baltaladığını" ve "bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini" söylemişti.

Konsey, iktidardaki Çin Komünist Partisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, "ÇKP'yi bu tür kışkırtıcı eylemlere son vermeye çağırıyoruz" dedi.

TATBİKATIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİĞİ

Tatbikatın, Çin deniz ve hava birlikleriyle koordinasyon halinde Shandong uçak gemisinin konuşlandırılmasını içerdiği bildirildi.

Modüler roketatar sisteminin kullanımı da tatbikatın öne çıkan özelliği olarak kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikata savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere 76 Çin askeri uçağının yanı sıra 21 donanma gemisi ve dört Sahil Güvenlik gemisinin katıldığını bildirdi.