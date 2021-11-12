Almanya Cumhurbaşkanı, Kovid-19 hatırlatma aşısı yaptırdı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in koronavirüse (Kovid-19) karşı hatırlatma aşısını (3. doz) yaptırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Steinmeier'e, Berlin'deki askeri hastanede BioNTech aşısı uygulandı.

"DÖRDÜNCÜ DALGA ÜLKEMİZİ SERT VURUYOR"

Steinmeier, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, salgının bitmediğini vurgulayarak, "Dördüncü dalga ülkemizi sert vuruyor. Bizi olması gerekenden daha sert vuruyor. Bu salgını geride bırakmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin büyük çoğunluğu kendilerini ve başkalarını korumak için aşı oluyor." dedi.

"YOĞUN BAKIMLARDA YAŞANAN ACILARIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Aşı yaptırmayanların kendi sağlıklarını riske attıklarını ve dolayısıyla herkesi riske soktuklarını anlatan Steinmeier, "Şu anda birçok yoğun bakım ünitesinde yaşanan acıların ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce orada yaşam mücadelesi veren aşısız insanlar. Kendime soruyorum, aşı olmada hala tereddüt edenleri ikna etmek için daha ne olması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

AŞI OLMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Steinmeier, toplum sağlığını korumak ve ülke menfaati için herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, nisan ayında AstraZeneca aşısı uygulanmıştı.