Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den İran yorumu: Feci bir hata

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Dışişleri Bakanlığının İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Steinmeier, “Eğer amaç İran’ı nükleer silah geliştirmekten alıkoymaksa, bu savaş gerçekten önlenebilir ve gereksizdir” ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Steinmeier, savaşın uluslararası hukuk açısından da ciddi sorunlar barındırdığını belirterek, “Bu savaş, bana göre uluslararası hukuka aykırıdır” dedi. Dış politikada pragmatizmin, hukukun göz ardı edilmesi anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Alman Cumhurbaşkanı, Gazze’deki savaşta da benzer tartışmalar yaşandığını hatırlattı.

TRUMP'A ANLAŞMA ELEŞTİRİSİ

İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın önemine dikkat çeken Steinmeier, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ı da eleştirdi. Trump’ın ilk başkanlık döneminde anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Steinmeier, bu kararın bugün yaşanan gerilimin temelini oluşturduğunu ima etti.

"AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK TEMELLİ BİR YAPI"

Avrupa Birliği’nin hukuk ve kurallar üzerine kurulu olduğunu belirten Steinmeier, askeri gücün tek belirleyici unsur haline gelmesinin Avrupa için risk taşıdığını söyledi. Diplomasi ve uluslararası hukukun “naif” olarak görülmesine tepki gösteren Steinmeier, bu yaklaşımın küresel düzeni zayıflatacağını ifade etti.

DW'DEN STEINMEIER İÇİN ÇARPICI PAYLAŞIM

Öte yandan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), Steinmeier’in açıklamalarını aktarırken, Almanya Cumhurbaşkanlığı makamının büyük ölçüde sembolik olduğuna ve hükümet politikalarını doğrudan temsil etmediğine dikkat çekti.

Bu not, Cumhurbaşkanı ile Alman hükümeti arasında görüş ayrılığı olabileceğine işaret etti.