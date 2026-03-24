İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İran kendisine saldırı başlatan İsrail'e füzelerle misilleme yapıyor.

İran'dan fırlatılan füzeler ise İsrail'de Demir Kubbe'yi delip geçiyor.

İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, İsrail'e bir kez daha füze saldırısı düzenledi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çalarken İran'ın ateşlediği çok başlıklı füzeler İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

11 BÖLGEYE DÜŞTÜ

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerin 11 bölgeye düştüğünü kaydetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Petah Tikva'da füze parçalarının binalara isabet ederek hasara neden olduğunu aktardı.

ÇOK SAYIDA BİNA VE ARAÇTA HASAR OLUŞTU

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre Bnei Brak bölgesinde durumu hafif olan 1 çocuk ile 2 yaralıya olay yerinde müdahale ettiğini duyurdu.

Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise arama kurtarma ekiplerinin isabet tespit edilen noktalara yönlendirildiği bildirildi.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA KOŞTU

Öte yandan bölgede sirenler çalarken, İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kameralara yansıdı.