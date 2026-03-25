İran füzesinin Tel Aviv’e isabet ettiği anlar ortaya çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da İsrail'e misillemeler yapmaya devam ediyor.

TEL AVİV’DE PATLAMA ANI

İran’ın sabah saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Füzenin Tel Aviv’de bir sokağa isabet ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bir aracın füzenin isabet etmesi ile ters döndüğü görüldü.

Saldırıda, 6 kişi yaralanmıştı.