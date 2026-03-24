Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KATAR’DA HELİKOPTER KAZASI SONRASI ORTAK TAZİYE MESAJI

Katar Emirlik Divanından yapılan duyuruya göre; görüşmenin başında, Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin ülkenin karasularında düşmesi sonucu hayatını kaybeden şehitler için karşılıklı taziyelerini ilettiler.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler, gerilimi azaltmaya ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalar ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Al Sani, bölgede askeri gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.