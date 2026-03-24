Müzakere ile başlayıp savaşla devam etti.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta neredeyse 25 gün geride kaldı.

İki taraf da saldırılarını sürdürürken savaş bütün dünyaya yansıdı.

Çatışmanın ne kadar süre daha devam edeceği belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar fazlasıyla arttı.

"DOĞRU İNSANLAR İLE KONUŞUYORUZ"

Son olarak Beyaz Saray'da konuşan Trump, barış konusunda umut vadeden mesajlarını sürdürerek"İran'da doğru kişilerle görüşüyoruz ve onlar bu anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki, ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz." dedi.

"NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAMAYI KABUL ETTİLER"

ABD Başkanı burada ABD ile İran arasındaki en büyük anlaşmazlık olan nükleer konusuna değindi.

İran'ın bu konuda geri adım attığını öne süren Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU SAVAŞI KAZANDIK"

İran'ın kendilerine bir hediye verdiğini ifade eden Trump, şunları söyledi:

Biz bu savaşı kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz. Gerçekte İran'da bir rejim değişikliği yaşıyoruz



Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye verdiler. Hediye bugün elimize ulaştı; çok büyük bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim. Petrol ve gazla ilgili bir şey. Nükleer zenginleştirme de dahil olmak üzere hiçbirine sahip olmayacaklar

"ŞU AN MÜZAKERE HALİNDEYİZ"

İki ülkenin temas halinde olduğu söylemini tekrarlayan Trump, "İran’la şu an müzakere halindeyiz. Witkoff ve Kushner, Marco, JD ve diğerleriyle birlikte müzakere yürütüyor.

İran anlaşma yapmak istiyor.Kim istemez ki?" şeklinde konuştu.

"NE İSTERSEK YAPABİLİRİZ"

Bölgede askeri olarak tam kontrole sahip olduklarını savunan ABD Başkanı, şunları kaydetti:

Tahran üzerinde özgürce dolaşıyoruz. Ne istersek yapabiliriz.



Bugün İran’ın çok büyük bir elektrik üretim santralini vurma ayrıcalığına sahip olacaktık. Vurmadık.

"REJİMİ DEĞİŞTİRDİK DİYEBİLİRİZ"

Medyanın savaş konusunda yanlış bilgiler verdiğini belirten Trump, "İran’ın yok olmayan tek bir şeyini sayabilir misiniz? Ya da iyi giden tek bir şey söyleyebilir misiniz?

Gazetelere bakarsanız, berabere kalmışız. İran'da rejimi değiştirdik diyebiliriz." sözlerine yer verdi.