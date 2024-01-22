Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in aşırı sağ karşıtı gösterilere yorumu: Bizi cesaretlendiriyor Frank-Walter Steinmeier, "Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor" dedi. Alman cumhurbaşkanı, birlikte daha güçlü olduklarını söyledi.

AA

Almanya'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yüz binlerce protestocunun katıldığı gösterilerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) kapatılması istendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gösterilere ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor"

Steinmeier, ülkede aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüz binlerce göstericinin herkesi cesaretlendirdiğini söyledi:

Hepsi birbirinden farklı ancak hepsinin ortak yanı bulunuyor. Onlar, şimdi insan düşmanlığına ve aşırı sağa karşı ayağa kalkıyor.



Bu insanlar hepimizi cesaretlendiriyor. Onlar, cumhuriyetimizi ve anayasamızı, anayasanın düşmanlarına karşı savunuyor. Onlar, insanlığımızı savunuyor.

"Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, şimdi tüm demokratların ittifak içinde olmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

Demokrasimizin geleceği, demokrasi karşıtlarının sesinin kuvvetine değil demokrasiyi savunanların gücüne bağlıdır. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim.

Almanya'da düzenlenen gösteriler

Almanya’nın çeşitli kentlerinde dün ve bugün yüz binlerce kişi, aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere katılmıştı.

Postdam şehrinde Kasım 2023'te aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nden politikacıların ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketi"nin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören planın görüşüldüğü belirtilmişti.

AfD'nin kapatılması tartışmaları

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)