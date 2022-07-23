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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Erdoğan'ın fotoğrafı meydan okumadır

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Erdoğan'ın fotoğrafı meydan okumadır

    Erdoğan, Putin ve Reisi'nin yer aldığı kare, Berlin'in gündemini meşgul ediyor. Alman Bakan Baerbock, fotoğrafla ilgili düşüncelerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 15:48
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    İran'ın başkenti Tahran, geçtiğimiz günlerde, Astana Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

    Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirdi.

    Almanya, Erdoğan'ın yer aldığı fotoğrafı konuşuyor

    Görüşme kapsamında, objektiflerin karşısına geçen üç liderin verdiği samimi poz, Almanya'nın gündemine oturdu.

    Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a, söz konusu kare soruldu.

    "En hafif tabirle bir meydan okuma"

    Baerbock, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, en hafif tabirle bir meydan okumadır." dedi.

    Türkiye'yi eleştirmeye çalışan Alman Bakan, "Dolayısıyla bu fotoğraf, özellikle de bir NATO üyesi açısından, benim için anlaşılmaz olmaktan da öte." diye konuştu.

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Erdoğan'ın fotoğrafı meydan okumadır VİDEO

    "Değer ortaklarıyla bir arada durmanın..."

    Baerbock, Tahran'daki toplantının, "yalnızca uluslararası kurallara inanan değil, aynı zamanda onlar için ayağa kalkan değer ortaklarıyla bir arada durmanın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu" savundu.

    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Erdoğan ın fotoğrafı meydan okumadır #1

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    Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Erdoğan ın fotoğrafı meydan okumadır #4

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