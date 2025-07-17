Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki çatışmaları değerlendirdi

Suriye'de son günlerde yaşanan çatışmalar dikkat çekiyor...

Bölgede yaşanan çatışmalar sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'deki son gelişmeler üzerine yazılı açıklamada bulundu.

"SURİYE, BÖLGESEL GERİLİMİN OYUN ALANI HALİNE GELMEMELİDİR"

Bakan Wadephul, şu ifadeleri kullandı:

Suriye, bölgesel gerilimlerin oyun alanı haline gelmemelidir. İsrail'in Şam da dahil olmak üzere Suriye'ye düzenlediği hava saldırıları göz önüne alındığında, tüm yerli ve yabancı aktörleri, Suriye'nin istikrarını ve geçiş sürecini tehlikeye atabilecek hiçbir adım atmamaya çağırıyorum.

Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin şoke edici olduğunu belirten Wadephul, Dürzilere yönelik saldırıları kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

"ALMAN HÜKÜMETİ AVRUPALI ORTAKLARIYLA BİRLİKTE BU SÜRECİ AKTİF OLARAK DESTEKLEMEYE HAZIRDIR"

Wadephul, ABD'nin ara buluculuğu sayesinde silahların susmasının sevindirici olduğuna işaret ederek, tüm tarafların anlaşmaya uyması ve çatışmaları durdurmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Suriye hükümetinin mezhep veya etnik köken ayrımı yapmaksızın vatandaşlarını şiddetten korumakla yükümlü olduğuna işaret eden Alman Bakan, "Ayrıca hükümet, Suriye'nin tüm vatandaşlarının temsil edildiği kapsayıcı bir siyasi süreç başlatmalıdır. Alman hükümeti Avrupalı ortaklarıyla birlikte bu süreci aktif olarak desteklemeye hazırdır." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda’da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.