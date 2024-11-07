Almanya erken seçime gidiyor: Koalisyon dağıldı

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Ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyonun kendini hissettirdiği Almanya'da kriz derinleşiyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz'un isteği üzerine Maliye Bakanı ve FDP lideri Lindner'i görevden almıştı.

Bunun üzerine FDP, dört bakanını da hükümet ittifakından geri çekti.

Scholz'un koalisyon ortağı olma konumunda bulunan Lindner'in görevden alınmasıyla yaşanan olaylar silsilesi sonrası“trafik lambası koalisyonu” resmen dağıldı.

"ALMANYA TÜM ZAMANLARIN EN SEVİLMEYEN HÜKÜMETİNDEN KURTULDU"

Koalisyonun dağıldığını duyuran Almanya asıllı gazete BILD, "Trafik lambası öldü" başlığıyla verdiği haberinde koalisyonun resmen dağıldığını belirtti.

BILD haberinde, "Almanya Federal Cumhuriyeti tüm zamanların en sevilmeyen hükümetinden kurtuldu." ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM BEKLENİYOR

Scholz yaptığı açıklamada, görevden aldığı Lindner hakkında, “Güvenimi çok sık kırdı. Bütçe konusundaki anlaşmayı bile tek taraflı olarak iptal etti. Hem de uzun müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıktan sonra. Daha fazla iş birliği için güven temeli yok. Bu şekilde ciddi bir hükümet çalışması yapmak mümkün değil.” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakanlıkta üç parti arasında yapılan görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Başbakan Olaf Scholz, 15 Ocak’ta güven oylaması isteyeceğini açıkladı.

Koalisyonun dağılması ile 2025 sonbaharında yapılması planlanan Almanya parlamento seçimlerinin, 2025 Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor.