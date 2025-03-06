Almanya et dönerden vazgeçti

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Almanya’da dana ve sığır eti fiyatları son yıllarda hızla yükselerek, döner fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Üç yıl önce 4 euroya satılan dönerin bugün ki fiyatının 10 euro olmasına ramak kaldı.

Ülkenin en çok tüketilen hazır yiyeceği ekmek arası dönerde et kullanımı, fiyat artışı sebebiyle giderek azaldı.

DANA ETİ MENÜDEN ÇIKARILDI

Sığır çiftliklerinin kapanması ve mavi dil hastalığı gibi faktörler arzda ciddi düşüşlere yol açtı.

Birçok dönerci dana etini menülerinden çıkarmak zorunda kaldı.

TAVUK VE HİNDİ ALTERNATİFİ İLGİ GÖRÜYOR

Dönerin vazgeçilmez etlerinden dana etinin yükselen fiyatları, restoranları ve sokak satıcılarını tavuk ve hindi gibi alternatif seçeneklere yönlendirdi.

Dönerciler, “Dana etinin fiyatı çok pahalı. Müşterilerimden 10 euro istemek zorunda kalırım, ancak bunu kimse ödemez.” diyerek, yüksek fiyat nedeniyle sadece tavuk ve hindi döneri sattıklarını belirtiyor.

ALMANYA DÖNERDEN VAZGEÇMİYOR

Almanlar için vazgeçilmez bir fast food olan döner, artan maliyetler karşısında sofralardan uzaklaşsa da üreticiler alternatif seçeneklere yöneliyor.

Tavuk ve hindi döneri gibi yeni seçenekler, et dönerin yerine geçerek popülerlik kazanmış durumda.