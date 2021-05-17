Almanya, Fransa ve İspanya'dan ortak savaş uçağı adımı

Üç Avrupalı ülkeyi bir araya getiren proje kapsamındaki jetler, Airbus ve Dassault Aviation tarafından üretilecek. Uçağın maliyetinin 100 milyar euroyu geçmesi bekleniyor.

Avrupa, savunma alanında ABD'ye bağımlılığını azaltmak istiyor.

Bu kapsamda Almanya, Fransa ve İspanya, ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaştı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komitesi milletvekillerine üç ülkenin ortak savaş uçağı üretimi için atılacak adımlar konusunda temel bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilgi verdi.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Söz konusu anlaşmanın, yeni nesil savaş uçağı için Ar-Ge, teknoloji, kullanım hakları ve Almanya'nın azami mali katkısı ile ilgili düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesine Haziran 2019’da katılmıştı.

SAVAŞ UÇAKLARINI KİM ÜRETECEK

Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Drone'ların ve uyduların da yer aldığı hava muharebe sistemine yönelik gerekenler 2027'de karara bağlanacak ve geliştirme aşaması 2030'da başlayacak. Sistemin 2040 yılına kadar hizmet vermesi beklenmiyor.

MALİYETİ 100 MİLYAR EUROYU GEÇECEK

Yetkililer projenin ne kadara mal olacağı konusunda açıklama yapmazken, Avrupa basınına göre söz konusu proje 100 milyar euroyu geçecek. Uçağın geliştirilmesinin 100 milyar euroyu aşmasının Almanya, Fransa ve İspanya'yı bir araya getirdiği de değerlendiriliyor.

ABD-ÇİN MERKEZLİ ŞİRKETLERLE REKABET SORUNU

Küresel mücadelede temel bir aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın, savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.