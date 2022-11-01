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    Almanya, kömür santrallerini 2030'da kapatmayı hedefliyor

    Berlin yönetimi, havayı en çok kirleten santrallerden biri olan tesisi sekiz yıl sonra kapatmayı değerlendiriyor.
    • 01.11.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:36
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    Almanya, kömür santrallerini 2030'da kapatmayı hedefliyor

    Almanya, ilerleyen yıllarda enerjide dönüşümü planlıyor.

    Köln yakınlarında, 1963 ve 2003 yılları arasında 9 üniteden oluşan Niederaussem Elektrik Santrali inşa edildi.

    Havayı en çok kirleten santrallerden biri

    Santral, 3 bin 396 MW net elektrik üretim kapasitesi ile Almanya'da faaliyette olan ikinci büyük linyit kömürlü termik santrali olma özelliğini taşıyor.

    Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bergheim şehri sınırları içinde yer alan santralin, 2018 yılında ölçülen 27,2 milyon ton karbondioksit üretimi ile dünyanın havayı en çok kirleten on kömürlü termik santralinden biri olduğu tahmin ediliyor.

    2030 hedefi belirlendi

    Almanya, son aldığı kararla fosil yakıtlı kömür santrallerini 2030 yılında kapatmayı planlıyor.

    AA'nın haberine göre, daha önce bu hedef en geç 2038 olarak belirlenmişti.

    Almanya, kömür santrallerini 2030 da kapatmayı hedefliyor #1


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