Almanya: Ukrayna'da 'sözde barışla' hiçbir şey kazanılamaz

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün başlayan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı öncesi açıklamalarda bulundu.

Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı konusunda en üst düzeyde diyalog kuracak olmasını değerlendirdi.

Baerbock, Ukrayna konusunda yürütülecek müzakerelerin sonunda "Ukrayna'nın egemenliğini koruyan ve Putin Rusya'sının, Avrupa barışını bir daha asla tehlikeye atmamasını sağlayacak sürdürülebilir bir barış çözümü bulunması" gerektiğini kaydetti.

"AVRUPALILARIN DAHİL OLMADIĞI SÖZDE BARIŞ"

"Ukraynalıların ve Avrupalıların dahil olmadığı sözde bir barışla hiçbir şey kazanılamaz. Sözde bir barış, ne Ukrayna halkına, ne de Avrupa'daki bizlere ne de ABD'ye kalıcı güvenlik getirmeyecektir." ifadelerini kullanan Baerbock, bu nedenle ABD'li ve uluslararası ortaklarıyla bu konunun Münih'te yoğun bir şekilde konuşulması gerektiğini söyledi.

"BÜYÜK BİR ORTAK ÇABAYA İHTİYAÇ VAR"

Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstleneceğini kaydeden Baerbock, "Çünkü varoluşsal tehdit göz önüne alındığında, barış ve refahımızın güvence altına alınması için büyük bir ortak çabaya ihtiyaç vardır. Karşılaştığımız tarihi dönüm noktasına uygun yatırımlara yeniden ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Baerbock, barışın ancak güçle geleceğini bunun için de Ukrayna'ya yönelik sıkı, uzun vadeli güvenlik garantileri, güçlü bir NATO ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa ve Almanya'nın askeri, insani ve mali destekle Ukrayna'nın yanında yer aldığını hatırlatan Baerbock, bugüne kadar Avrupa'dan Ukrayna'ya toplam 134 milyar euronun üzerinde destek verildiğini ve bunun da yaklaşık 44 milyar eurosunun Almanya'dan sağlandığına dikkat çekti.