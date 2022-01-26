Almanya, Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderecek

Savunma Bakanı Sözcüsü Collatz, Ukrayna'nın talebi doğrultusunda ülkeye 5 bin miğfer göndereceğini bildirdi.

Almanya Savunma Bakanı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderileceğini doğruladı.

Bakan Sözcüsü Collatz, “Ukrayna'nın bu yöndeki talebini değerlendirdik ve onayladık. Ancak teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum.” dedi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Alman Federal Meclisindeki Savunma Komitesini güncel konular hakkında bilgilendirdi.

Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça belirttiğini ifade etti.

“SEMBOLİK BİR JEST”

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, 5 bin miğfer kararını 'tamamen sembolik bir jest' olarak değerlendirerek eleştirdi.

“KOVADAKİ BİR DAMLA, TESELLİ BİLE DEĞİL”

Melnyk, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu, sadece kovadaki bir damla, teselli bile değil." dedi.

Almanya'da hükümet, prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor. Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer nedenlerinden birisi de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor. Almanya, her yıl Ukrayna'ya kalkınma iş birliği çerçevesinde 1,8 milyar euro yardım sağlıyor.