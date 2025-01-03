Almanya ve Fransa Dışişleri bakanlarından Şam'a ziyaret

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Ülke, geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş-Şera öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girdi.

Hal böyle olunca Suriye'deki gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

İKİ BAKAN SURİYE'YE GİTTİ

Öyle ki bu kapsamda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi.

Geçici hükümetin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunulması bekleniyor.

Bu görüşmelerin başında ise Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şera geliyor.

'ALMANYA VE AB'YLE İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLAMALI'

Öte yandan Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki geçici hükümet yetkililerinin Almanya ve AB ile ilişkilerini yeniden başlatması için koşullar ileri sürmüştü.

Suriye'nin Almanya ve AB ile arasında yeni bir siyasi başlangıcın mümkün olduğunu söylemişti.

Barro ve Baerbock, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk AB dışişleri bakanları oldu.