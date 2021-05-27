Almanya’da 12 yaş üstü koronavirüse karşı aşılanabilecek

Almanya'da düzenlen aşı zirvesi sonrası 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların koronavirüse karşı aşısı yaptırabileceği açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık’taki aşı zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran’dan itibaren 12 yaş üstü çocukların koronavirüse karşı aşısı yaptırabileceği açıklarken, aşılamanın ise zorunlu olmadığını ifade etti.

OKULLARIN TAM ZAMANLI AÇIK KALMASI İÇİN AŞILANMA ÖNEMLİ

Başbakan Merkel, aşılamaların eyaletler tarafından yapılacağını, okulların tam zamanlı olarak açık kalabilmesi için çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu aktardı.

"TEKLİFİNDE BULUNMAK İSTİYORUZ AMA ZORUNLU AŞI YOK"

Basın toplantısında konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, çocukların ve gençlerin aşılanması için özel bir kampanya yapılmayacağını ifade etti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise yaptığı konuşmada, "Çocuklara ve gençlere aşı teklifinde bulunmak istiyoruz ama zorunlu aşı yok" dedi.

ABD’nin geçtiğimiz günlerde BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermesinin ardından Avrupa İlaç Ajansı‘nın da 12-15 yaş aralığı için aşı kararını cuma günü vermesi bekleniyor.