Almanya'da 6 bin 638 kişi daha koronavirüse yakalandı

Almanya'da 6 bin 638 kişi daha koronavirüse yakalandı

Avrupa ülkesinde son 24 saatte görülen vaka sayısı, koronavirüs salgının başlangıcından bu yana en yüksek veri olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgını, Almanya'da vakaları artırmaya devam ediyor.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 6 bin 638 arttığı bildirildi.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki en yüksek rakam 28 Mart'ta 6 bin 294 olarak belirlenmişti.

33 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 33 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 341 bin 223'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 710'a yükseldiği belirtildi.

VEFAT EDEN TÜRKLERİN SAYISI

Açıklamada, koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 284 bin 600 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'da koronavirüs nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının 237 olduğu öğrenildi.