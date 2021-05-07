Almanya’da aşı olanlar kısıtlamalardan muaf olacak

Koronavirüse karşı 2 doz aşı yaptıran ve virüsü yenerek sağlığına kavuşanların bazı kısıtlamalardan muaf tutulması yönünde hazırlanan yönetmelik onaylandı.

Almanya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüs aşısı olan vatandaşların kısıtlamalardan muaf olması yönünde hazırlanan yönetmelik, Bakanlar Kurulu ve Federal Meclis’in ardından, Federal Konsey’de de masaya yatırıldı.

Federal Konsey’in yönetmeliği onaylaması ile iki doz aşı yaptıran ve virüsü yenerek iyileşen vatandaşlara yönelik yeni düzenlemeler gündeme geldi.

Bu düzenlemelerin pazar gününden itibaren uygulanacağı ifade edildi.

SOSYAL MESAFESİZ GÖRÜŞEBİLECEKLER

Kabul edilen yönetmeliğe göre aşı şartını sağlayan kişiler, sosyal mesafe kuralından ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yasaktan muaf tutulacak.

Sosyal mesafesiz şekilde birbirleri ile görüşebilecek.

Mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilme hakkı tanınacak.

MUHALEFET PARTİLERİ DE DESTEK VERDİ

Söz konusu yasal düzenlemeye koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD), muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti de destek vermişti.

84 BİN 410 CAN KAYBI

Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988’e olarak kaydedilirken, toplam can kaybı ise 84 bin 410'a ulaştı.