Almanya'da aşılananlar için koronavirüs tedbirleri gevşetilecek

Berlin yönetimi, koronavirüs aşısını tamamen yaptıranlarla ilgili karar aldı.

Almanya, koronavirüs tedbirlerinde yeni bir aşamaya geçiyor.

Bakanlar Kurulu'nda, ikinci doz aşıyı olanlar için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.

TAMAMEN AŞILANANLARLA İLGİLİ KARAR

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Berlin'de yaptığı açıklamada, tamamen aşılananlar için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin hazırlanan yönetmeliğin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini söyledi.

Koronavirüs salgınında sağlığı ve hayatı korumak için temel hakların kısıtlandığına işaret eden Lambrecht, "Kısıtlamalar için sebepler kalktığında temel hakların yeniden tesis edilmesi lazım." dedi.

"NORMALLEŞMEYE DOĞRU ADIM"

Lambrecht, "Tamamen aşılananların ve hastalığı geçirip iyileşenlerin virüsü bulaştırma riskinin büyük ölçüde azalması durumunda bu alınan önlemlerin de dikkate alınması lazım. Şimdi biz bunu uyguladık." ifadesini kullandı.

Lambrecht ayrıca, bunun normalleşmeye doğru atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.

MASKE VE MESAFE KURALI DEVAM EDECEK

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yönetmeliğe göre, tamamen aşılananlar ile koronavirüsü atlatıp iyileşenler negatif test sonucuna sahip olanlarla eşit duruma getirilecek.

Böylelikle tamamen aşı olanlar ve iyileşenler, temas ve dışarıya çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar ancak maske takma ve mesafe kuralına uyma zorunluluğu devam edecek.

ALMANYA'DA UYGULANAN DOZ SAYISI

Yönetmeliğin, bu hafta içinde Federal Meclis'te (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) görüşüleceği ve hafta sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 3 Mayıs itibarıyla 23 milyon 852 bin 426 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 6 milyon 771 bin 476 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020’den bu yana 30 milyon 623 bin 902 doz aşı uygulandı.