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    Almanya'da aşırı sıcak hava gündem oldu

    Almanya'yı kavuran aşırı sıcaklar çeşitli sosyal medya geyiklerine konu oldu. Yapılan paylaşımlar Adana'nın sıcağıyla ilgili esprileri hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:54
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    Almanya'da aşırı sıcak hava gündem oldu

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa adeta kavrulmaya başladı.

    Aşırı sıcakların baş gösterdiği Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu.

    Sıcak havadan olumsuz etkilenen Almanya'da vatandaşlar canından bezdi.

    Almanlar, aşırı sıcak havadan bıktı

    Dün hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, yılın en sıcak günü oldu.

    Almanya'da meydana gelen aşırı sıcaklar Almanları isyan ettirse de, konuyla ilgili çeşitli geyikler yapılmaya başlandı.

    Geyikler başladı: Adana'nın sıcağı akıllara geldi

    Yapılan espriler, Adana'nın kavurucu sıcağıyla ilgili geyikleri hatırlattı.

    Twitter'dan aşırı sıcaklara yönelik tepkilerini dile getiren Almanlar, silahlarını güneşe doğrulttu.

    İşte o esprilerden bazıları...

    Almanya da aşırı sıcak hava gündem oldu #1

    Almanya da aşırı sıcak hava gündem oldu #2


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