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Almanya'da aşırı sıcak hava gündem oldu

Almanya'da aşırı sıcak hava gündem oldu

Almanya'yı kavuran aşırı sıcaklar çeşitli sosyal medya geyiklerine konu oldu. Yapılan paylaşımlar Adana'nın sıcağıyla ilgili esprileri hatırlattı.