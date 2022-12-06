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    Almanya'da çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

    Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.
    • 06.12.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:47
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    Almanya'da çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

    Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "Felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğum bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

    Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayınladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

    "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor"

    Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

    Hastaneler maksimum hasta sayısına ulaştı

    Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.

    AA'nın haberine göre, yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği kaydedildi.

    Almanya da çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu #1


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