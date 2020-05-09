Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye taşlı saldırı

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Gece saatlerinde düzenlenen taşlı saldırı sonucu camide maddi hasar meydana geldi.

Camiler, Avrupa'da hedef olmaya devam ediyor.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Chorweiler Camisi, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete 8 hafta ara verilmesinin ardından yeniden ibadete açılacağı gün camları ve ana giriş kapısı kırılan camide hasar oluştu.

CAMİYE TAŞLI SALDIRI

Sabaha karşı 01.13'te gerçekleşen taşlı saldırı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganların 2 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

ALMAN POLİSİ İNCELEME BAŞLATTI

DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, sabaha karşı camilerine yapılan saldırının polise intikal ettirildiğini ve polis tarafından inceleme başlatıldığını söyledi.

Altun, saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.