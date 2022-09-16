Almanya'da enerji krizi: Yüzde 40, fatura ödeyememekten korkuyor

Enerji krizine yönelik endişeler artarken gerçekleştirilen bir ankette, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 40’ının fatura ödemede zorlanacaklarını düşündüklerini ortaya koydu.

Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa enerji krizi gündeme oturdu…

Birçok Avrupa ülkesi, önümüzdeki kışın zor geçeceğine dair endişeler yaşamaya başladı.

Yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra hayat pahalılığı da gündeme oturdu.

Almanya’da, kamu yayıncısı ARD’nın sabah programı tarafından konuya ilişkin bir anket yaptırıldı.

Anket, Almanya’da daha düşük gelirli ve genç insanlar enerji faturaları konusunda endişelendiğini ortaya koydu.

Yüzde 37, faturaları ödeyemeyeceğini düşünüyor

AA’nın haberine göre; aylık net hane geliri 1500 eurodan düşük olanların yüzde 58'i enerji faturalarında kışın ödeme güçlüğü beklerken, bu oran aylık net geliri 1500 ila 3 bin 500 euro arasında olan hanelerde yüzde 47 oldu.

Buna göre ülkede yetişkinlerin yüzde 39’u, önümüzdeki kış enerji faturalarını ya tamamen ödeyemeyeceğini ya da ödemekte çok zorlanacağını düşünüyor. Ankete göre, 35 yaşın altındaki katılımcıların yüzde 50’si kış enerji maliyetlerinin büyük sıkıntı olmasını bekliyor.

Yüzde 83, işini kaybetmekten endişeli

Gaz ve elektrik maliyetlerindeki yüksek artışların, Almanların geleceğe olumsuz ekonomik beklentilerle bakmasına neden olduğunu ortaya koyan ankete göre, katılımcıların yüzde 83’ü işlerini kaybetme endişesi taşıyor.

Ankete göre, Almanların yüzde 59’u kış aylarında elektrik ve gaz kesintisi olmayacağını düşünürken, yüzde 36’sı kesinti olmasını bekliyor.

Enerji krizi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, elektrik temininin kesintiye uğramamasını ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor. Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.