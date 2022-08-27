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    Almanya'da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor

    Almanya'da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor

    Enerji krizi önlemleri kapsamında Almanya'daki AVM'lerde yürüyen merdivenler durduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 17:08
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    Rusya-Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı.

    Sahada şiddetli çalışmalar devam ederken savaşın ekonomik boyutu tüm dünyayı etkisi altına aldı.

    Özellikle Batı yaptırımları ve Rusya'nın misillemeleri sonucu başta enerji sektöründeki fiyat artışları dünya genelinde krize dönüştü.

    Enerjide bağımlı ülkelerde derin kriz kapıda

    Bu krizden en çok etkilelen ise enerjide Rusya bağımlısı olan Avrupa ülkeleri oldu.

    Rusya kısmen kıtaya ulaşan gaz vanalarını kapatırken petrol üretimindeki aksamalar da fiyatları artırdı.

    Avrupa'da aynı zamanda yaz döneminde aşırı sıcaklıklarla birlikte enerji tüketiminin artmasıyla kriz içinden çıkılmaz bir hal aldı.

    Önümüzde kış aylarında krizin daha da büyüyeceği öngörüleri ortaya atılırken hükümetler önlem almaya başladı.

    Almanya da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor #1

    Enerjide tasarruf adımları peş peşe geldi

    Elektrik, su, gaz ve akaryakıt alanlarında birçok tasarruf kalemi yönetimler tarafından uygulamaya alındı.

    İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde tesarrufa yönelik birçok uygulama yaptırımlarla denetlenmeye başlandı.

    Bu kapsamda işletmelerin klima kullanımları, vitrin ışıklandırmaları ısınma giderleri kurallara bağlandı ve kurallara uymayanlar için yeni yaptırımlar belirlendi.

    Yürüyen merdivenler durduruldu

    Almanya'da o ülkelerden biri.

    Alman yayın kuruluşu Bild'in haberine göre Almanya'da bulunan AVM'lerde o kurallar yürürlüğe girdi.

    Merkezlerdeki elektrikli yürüyen merdivenlerin kullanımı durduruldu.

    Bariyerlerle kapatılan merdivenlere bilgilendirme afişleri asılırken mağaza yöneticileri bu kuralın oluşturulan birimlerce denetlendiğini söyledi.

    Almanya da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor #2

    Almanya da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor #3


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