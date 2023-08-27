Almanya fırtınanın etkisi altında: Evlerin çatısı uçtu, yollar kapandı Avrupa ülkesinde hayatı durma noktasına getiren hava koşulları nedeniyle sürücüler ilerleyemedi. 150 evin çatısı uçarken, araçlar zarar gördü. Dolu yağışı, farklı noktalardan kaydedildi.

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AA

Almanya'da fırtınalı hava yine etkisini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen gök gürültülü fırtına sonucu Frankfurt Havalimanı suyla kaplanmış, uçuşların iptal edildiği havalimanında yüzlerce yolcu mağdur olmuştu.

Avrupa ülkesi yine benzer görüntülerle karşılaştı. Bavyera eyaletinde fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Straubing bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda caddeyi ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Yollar trafiğe kapandı

Bölgede fırtınadan dolayı ağaçların devrilmesi sonucu bazı caddeler trafiğe kapandı.

Ratzing kentinde yıldırım düşen bir evin üst katında yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi yangını söndürmeye çalışırken hafif yaralandı.

Dolu etkisini gösterdi: 150 evin çatısı uçtu

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye bağlı Bayerischer Rundfunk’un haberine göre de Garmisch-Partenkirchen bölgesindeki Bad Bayersoien kentinde fırtına ve dolu yağışından dolayı 150 evin çatısı uçtu ve çok sayıda araç zarar gördü.

Vinç evin üzerine devrildi, yaşlılar yurdu tahliye edildi

Traunstein kentinde bağlı Kammer beldesinde fırtınanın etkisiyle vinç bir evin üzerine devrildi. Binanın çatısı ağır zarar görürken kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Aichach-Friedberg bölgesindeki Kissing kentinde yaşlılar yurdunun çatısı uçtu. Yurtta yaşayan yaklaşık 106 kişi tahliye edildi.