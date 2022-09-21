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    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya

    Ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının artan enerji maliyetleri nedeniyle iflasla karşı karşıya olduğu bildirilirken durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuldu.
    • 21.09.2022 - 09:04
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    Almanya'da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya

    Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa enerji krizi gündeme oturdu…

    Birçok Avrupa ülkesi, önümüzdeki kışın zor geçeceğine dair endişeler yaşamaya başladı.

    Ülkeler, krizin yaşanmaması için çeşitli önlemler alırken Alman Hastaneler Birliği tarafından bir araştırma yapıldı.

    Hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde

    Araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.

    Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Nordkurier gazetesine verdiği demeçte, kliniklerin artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

    Almanya da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya #1

    Durum önümüzdeki yıl daha da kötüleşebilir

    AA'nın haberine göre; Gass, durumun önümüzdeki yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

    Ayrıca araştırmada hastanelerin yüzde 60'ının şimdiden finansal olarak alarm durumuna geçtiği kaydedildi.

    Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar avroya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.

    Almanya da hastaneler iflas tehlikesiyle karşı karşıya #2


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