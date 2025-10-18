Almanya’da hava yolu şirketleri krizde: Uçuş iptalleri artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’da artan maliyetler, hava yolu şirketlerini iç hat uçuşlarını azaltmaya yönlendiriyor. Lufthansa ve Ryanair, maliyet artışları gerekçesiyle bazı seferlerini iptal edeceğini açıkladı.

LUFTHANSA 100 İÇ HAT UÇUŞUNU İPTAL EDECEK

Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, Almanya’daki iç hat uçuş operasyonlarının maliyetlerinin 2019’dan bu yana iki katına çıktığını belirtti.

Spohr, yüksek vergi ve harçlar nedeniyle uçuş operasyonlarının etkilenmesi sebebiyle haftada 100 iç hat uçuşunu iptal etmeye hazırlandıklarını açıkladı. İlk aşamada Münih Havalimanı’ndan Münster/Osnabrück ve Dresden’e olan uçuşların değerlendirme altında olduğu belirtildi.

RYANAIR'DEN DE İPTAL KARARI

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, Almanya’daki uçuşlarını daha da azaltacağını duyurdu. Kış dönemi uçuş programında yaklaşık yüzde 10 daha az sefer düzenlenecek. Bu kapsamda 24 uçuş rotası iptal edilecek ve 800 bin koltuk boş kalacak.

Özellikle Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn, Dresden ve Hamburg başta olmak üzere toplam 9 havalimanı bu karardan etkilenecek.

RYANAIR, ALMANYA'NIN YÜKSEK MALİYETLERİNİ SUÇLADI

Ryanair açıklamasında, Almanya’daki maliyetlerin yüksek olmasının ve hükümetin bunları düşürme konusundaki yetersizliğinin iptallere yol açtığını belirtti.

Şirket, “Aşırı hava trafik vergisi, hava trafik kontrolü, güvenlik ve havalimanı ücretlerindeki artış Almanya’nın rekabet gücünü zayıflattı” ifadelerini kullandı. Maliyet artışlarının önlenmemesi halinde 2026 yaz uçuş programında da iptallerin olabileceği kaydedildi.

"İÇ HAT YOLCUSU, PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNMEDİ"

Almanya’daki uzmanlar, iç hat uçuşlarındaki yolcu sayısının Covid-19 pandemisinden sonra eski seviyesine ulaşamadığını belirtiyor. Bunun nedenleri arasında iş seyahatlerinin yerini video konferans toplantılarının alması ve yolcuların demiryolu taşımacılığını tercih etmesi gösteriliyor.