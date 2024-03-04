Almanya'da huzurevinde yangın: 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

AA
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde polisin yaptığı açıklamaya göre, 13 bin nüfuslu Bedburg-Hau beldesindeki huzurevinde yangın çıktı.
Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlilerinden biri, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerce 46 kişi huzurevinden tahliye edildi.
4 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
İncelemeler sürüyor
Yangın, büyük ölçüde söndürüldü, soğutma işlemleri ile çıkış sebebine ilişkin incelemeler ise sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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