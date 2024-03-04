Almanya'da huzurevinde yangın: 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bulunan huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

AA

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde polisin yaptığı açıklamaya göre, 13 bin nüfuslu Bedburg-Hau beldesindeki huzurevinde yangın çıktı.

Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlilerinden biri, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce 46 kişi huzurevinden tahliye edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

İncelemeler sürüyor

Yangın, büyük ölçüde söndürüldü, soğutma işlemleri ile çıkış sebebine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)