Almanya'da iklim aktivistleri yine sahneye çıktı.
Kendilerini çevreci olarak tanıtan grup, yeni yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan Noel ağacını hedef aldı.
Ağacı turuncuya boyadılar
Grup üyeleri, ellerindeki tüplerin içinde bulunan turuncu boyaları ağaca püskürttü. Ağacı turuncu renge boyayan aktivistlerin eylemi anbean kaydedildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşananlara tepki gösterdi:
Almanya'da hukuk var mı? Onları tutuklayın. Almanya'daki iklim aktivistleri, bu tatil sezonunda Noel ağacına turuncu makyaj yaparak dikkat çekici bir açıklama yaptı!
Ve onlara hiçbir şey olmayacak. Bu adamları da boyayalım.
Almanya'da iklim protestoları
Almanya'da daha önce "Son Jenerasyon" lakaplı iklim aktivistleri, ellerini asfalta yapıştırarak küresel ısınmaya dikkat çekti.
Alman hükümeti, bu tür protesto türlerini desteklemediklerini söylüyor.
Haklarında 3 bin soruşturma var
Kara yolunu trafiğine kapatma, tehlikeli müdahale, izinsiz giriş, mülke zarar verme ve polislere karşı direniş gibi nedenlerle söz konusu iklim aktivistleri hakkında yaklaşık 3 bin soruşturma yürütülüyor.
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