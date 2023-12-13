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Almanya'da iklim aktivistleri yine sahneye çıktı.

Kendilerini çevreci olarak tanıtan grup, yeni yıl kutlamaları kapsamında hazırlanan Noel ağacını hedef aldı.

Ağacı turuncuya boyadılar

Grup üyeleri, ellerindeki tüplerin içinde bulunan turuncu boyaları ağaca püskürttü. Ağacı turuncu renge boyayan aktivistlerin eylemi anbean kaydedildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yaşananlara tepki gösterdi:

Almanya'da hukuk var mı? Onları tutuklayın. Almanya'daki iklim aktivistleri, bu tatil sezonunda Noel ağacına turuncu makyaj yaparak dikkat çekici bir açıklama yaptı!



Ve onlara hiçbir şey olmayacak. Bu adamları da boyayalım.