Almanya'da İran'ın devrik Şah'ının oğlu Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı

İran İslam Devrimi sonrasında sürgünde yaşayan ve kendisini İran'da olası bir rejim değişiminin lider adaylarından biri olarak gören İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, İran'daki protestolar ve uluslararası müdahale çağrılarıyla yeniden gündeme oturdu.

Rıza Pehlevi, son açıklamalarında İran'daki mevcut yönetimin 'kaçınılmaz olarak çökeceğini' savunarak Batı'dan daha aktif destek talep etmişti.

BERLİN'DE BOYALI PROTESTO

Bu gelişmeler devam ederken, Berlin'de düzenlenen basın toplantısı sonrası yaşanan olay, Pehlevi'ye yönelik tepkilerin Avrupa'ya da yansıdığını gösterdi.

Pehlevi, Berlin'deki Federal Basın Evi'nde bir basın toplantısı düzenledikten sonra, binadan ayrıldığı sırada 'boyalı' saldırıya uğradı.

KIRMIZI RENKTE SIVIYLA SALDIRDILAR

Binanın önünde bulunan bir kişi, korumaları eşliğinde aracına yönelen Pehlevi'ye kırmızı renkte bir sıvı fırlattı.

Sıvının Pehlevi'nin sırtına ve ensesine isabet ettiği anlar basın mensuplarının objektifine yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın hemen ardından şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.

Saldırının ardından Pehlevi'nin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmazken, kısa süre içinde aracına binerek bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

REJİM KARŞITI DESTEKLERİ NEDENİYLE YAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayın, Pehlevi'nin politik söylemleri ve İran'daki rejim karşıtı hareketlere verdiği destek nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Saldırının bireysel bir protesto mu yoksa organize bir eylem mi olduğu henüz netlik kazanmazken, Berlin polisi ve Alman güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

RIZA PEHLEVİ KİMDİR?

Rıza Pehlevi, 1960 doğumlu olup 1979'da devrilen son İran Şahı'nın en büyük oğludur.

Devrim sırasında ABD'de pilotluk eğitimi alan Pehlevi, sonrasında sürgüne gitti.

Rıza Pehlevi, babasının 1980'deki ölümünden sonra Pehlevi Hanedanı'nın sürgündeki lideri ilan edildi.

Pehlevi, İran'da rejim değişikliğini savunan bir figür olarak faaliyet göstermekte, medya çalışmaları yürütmekte ve özellikle yurt dışındaki muhalifler ile gençler arasında destek bulmaktadır.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile sıkı dost olduğu biliniyor.

Birlikte basın mensuplarına boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi, en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip, Netanyahu ile bir araya geldi.

Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp, Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor, bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Paris'te düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.