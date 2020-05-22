Almanya'da korona sonrası ilk cuma namazı

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Almanya'da camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

10 HAFTA SONRA...

Bugün 10 hafta aranın ardından ilk cuma namazı eda edildi.

Böylece kurallara uyulması şartıyla camilerde cemaatin birlikte tüm vakit namazlarının yanı sıra cuma, teravih ve bayram namazını kılmasına izin verilmiş oldu.

Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki teravih namazını caminin din görevlisi Gökhan Uygun kıldırdı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, salgın sonrası cemaatle birlikte kılınan ilk cuma namazında cemaatle saf tuttu.

GİRİŞTE İRTİBAT BİLGİLERİ ALINDI

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı.

MASKEYLE NAMAZ

Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır camilerden uzak olduklarını, sınırlı da olsa cemaatle namaz kılabildikleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Türkmen, "Vatandaşımız çok şükür konulan kurallara riayet ediyor. Maskesini, seccadesini alıyor, sosyal mesafeye dikkat ediyor. İki akşamdır teravih namazlarımızı kıldık ve bayram namazımızı da aynı şartlarda kılacağız." dedi.