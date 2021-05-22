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    Almanya'da koronavirüs tedbirleri eylemine sert müdahale

    Almanya'da koronavirüs tedbirleri eylemine sert müdahale

    Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba polis sert müdahale etti. Gösteride 200'ü aşkın eylemci gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 21:17
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 21:37
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    "Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde koronavirüs tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

    PROTESTO İÇİN MEYDANDA TOPLANDILAR

    Buna rağmen Alman hükümetinin koronavirüs politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

    Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

    Almanya'da koronavirüs tedbirleri eylemine sert müdahale VİDEO

    POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

    Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi. Olay yerinden ayrılmayan eylemcilere, polis sert müdahale etti. Uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

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