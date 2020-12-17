Alman polisi, salgın önlemlerine karşı çıkan maskesiz göstericilere sert müdahalede bulundu.

Almanya'nın Thüringen eyaletinde bir grup, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere tepki gösterdi.

Kısıtlama uygulamasına karşı çıkanlar, gösteriyi maskesiz gerçekleştirdi.

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine Alman polisi ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis, müdahale ettiği göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs nedeniyle 1,4 milyondan fazla vakanın görüldüğü Avrupa ülkesinde 24 binden fazla ölüm kaydedildi.

Almanya'da maskesiz eyleme polis müdahalesi ViDEO

SALGIN TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Almanya'da vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte 16 Aralık'tan itibaren önlemler sıkılaştırıldı.

Başbakan Angela Merkel, salgın kaynaklı ölüm sayılarının yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etmiş, Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder ise "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." diye konuşmuştu.

Ülkede mevcut önlemlere ek olarak Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak.

HANGİ TEDBİRLER ALINDI