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- Almanya'da maskesiz eyleme polis müdahalesi
Almanya'da maskesiz eyleme polis müdahalesi
- AA & Ensonhaber
- 17.12.2020 - 10:05
- Güncelleme : 17.12.2020 - 10:11
Almanya'nın Thüringen eyaletinde bir grup, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere tepki gösterdi.
Kısıtlama uygulamasına karşı çıkanlar, gösteriyi maskesiz gerçekleştirdi.
POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ
Bunun üzerine Alman polisi ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis, müdahale ettiği göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.
ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
Koronavirüs nedeniyle 1,4 milyondan fazla vakanın görüldüğü Avrupa ülkesinde 24 binden fazla ölüm kaydedildi.
Almanya'da maskesiz eyleme polis müdahalesi ViDEO
SALGIN TEDBİRLERİ ARTIRILDI
Almanya'da vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte 16 Aralık'tan itibaren önlemler sıkılaştırıldı.
Başbakan Angela Merkel, salgın kaynaklı ölüm sayılarının yükseldiğini, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etmiş, Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder ise "Dikkatli olmazsak Almanya hızlı şekilde Avrupa'nın sorunlu çocuğu haline gelecektir. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydık." diye konuşmuştu.
Ülkede mevcut önlemlere ek olarak Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağı uygulanacak.
HANGİ TEDBİRLER ALINDI
-En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.
-Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.
-Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.
-Noel Bayramı'nın kutlandığı 24-26 Aralık arasında en fazla 4 yakın akraba daha eve davet edilebilecek.
-Yılbaşında kamusal alanda toplanma yasağı uygulanacak ve yerel yönetimlerin belirleyeceği yerlerde havai fişek atılmasına izin verilmeyecek.
-Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.
-Önlemler 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri yeniden değerlendirmek için 5 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.