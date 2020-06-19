Almanya'da mezbahada 600'den fazla yeni korona vakası

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Olay sonrası işçiler karantina altına alınırken şirket, personel sayısını azaltma sözü verdi.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınıdığı açıklanan Almanya'da, yeni vakalar görüldü.

Ülkenin batısındaki Rheda-Wiedenbrück kentinde bir mezbahada çalışan 657 kişide, koronavirüs tespit edildi.

MEZBAHADA KORONA ÇIKTI, İŞÇİLER KARANTİNADA

Alman basınına göre, mezbahada görevli yaklaşık 6 bin 800 işçinin karantinaya alındığı, işçilere test uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Şirketin hijyen kurallarına uymamasının virüsün yayılmasında etkili olduğu düşünülüyor.

Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, "Böyle devam edemez. Halkın ve çalışanların sağlığını korumak mutlak öncelik olmalı, bilhassa da ekonomik çıkarların önünde gelmeli." dedi.

PERSONEL SAYISI AZALTILACAK

Söz konusu mezbaha, tepkilerin ardından sosyal mesafenin gözetilmesi için personel sayısını azaltacağını söyledi. Ayrıca Almanya'nın Coesfeld kentindeki bir mezbahada, mayıs ayında 200'den fazla çalışanda koronavirüs tespit edilmişti.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

190 bin 126 vakanın görüldüğü ülkede, 8 bin 946 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.