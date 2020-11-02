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    Almanya'da PKK destekçileri esnafa saldırdı

    Berlin’de terör örgütü PKK’lı bir grup düzenlediği yürüyüş sırasında çevrede bulunan esnafa saldırdı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 06:14
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 06:22
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    Almanya'da PKK destekçileri esnafa saldırdı

    Almanya’nın başkenti Berlin’de PKK destekçisi grup, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yaptı.

    Yürüyüş yapan terör örgütü PKK destekçisi grup kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı.

    ELLERİNDEKİ CİSİMLERİ FIRLATTILAR

    PKK’lı grubun esnafa saldırısı ise Berlin polisi tarafından engellendi. Terör destekçisi grubun ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattıkları görüldü.

    Ellerinde terör örgütüne ait sözde bayrakları ve bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı.

    PKK'lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş'da katıldı.

    Almanya'da PKK destekçileri esnafa saldırdı İZLE


    Almanya da PKK destekçileri esnafa saldırdı #1

    Almanya da PKK destekçileri esnafa saldırdı #2

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