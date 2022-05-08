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    Almanya'da Rusya yanlısı konvoy düzenlendi

    Yetkililer, konvoyun Z ve V harflerini kullanmasına izin vermedi. Alman polisi, geniş güvenlik tedbiri aldı.
    • 08.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 16:09
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    Almanya'da Rusya yanlısı konvoy düzenlendi

    Almanya'nın Köln kenti, "2. Dünya Savaşı Kurbanlarını Anma Günü" adı altında düzenlenen etkinliğe sahne oldu.

    Katılımcılar, savaşın sona ermesinin yanı sıra Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesini kutladı.

    Z ve V harflerine izin verilmedi

    Ukrayna'ya saldırıların sembolü haline gelen "Z" ve "V" harflerinin kullanılmasının yasak olduğu konvoyda, Rusya, SSCB ve Alman bayrakları dalgalandı.

    Yaklaşık 15 motosikletli ve 1000 aracın katıldığı konvoyun geçişi esnasında Alman polisi geniş güvenlik tedbiri alırken, konvoyu durduran polis yaklaşık yarım saat bekletti.

    Konvoy protesto edildi

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın saldırıları nedeniyle konvoy bazı kesimlerce zaman zaman ıslık ve sloganlarla protesto edildi.

    Bu arada, Köln'de bugün akşamüstü Ukrayna yanlısı ayrı bir grup tarafından düzenlenecek gösteriyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edilecek.

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