Arda Turan'dan Atletico Madrid sözleri

1. Lig'de lider durumda bulunan ve tarihinde ilk kez gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı.

Turan, The Coaches' Voice'e verdiği röportajda Atletico Madrid dönemi ve birlikte çalıştığı antrenörlerin kariyerine olan etkileri hakkında önemli ifadelerde bulundu.

"En az on gün ya da iki hafta sıkı çalışırdık"

Atletico Madrid'de forma giydiği Diego Simeone döneminden bahseden Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Barcelona ve Real Madrid, sezon öncesi Los Angeles'a, Miami'ye ya da Asya turuna çıkarken biz Segovia'daki golf sahasında koşardık. Fiziksel antrenmanların çoğunu orada yapardık. Yaz tatili sonrası ilk gün gelir ve doğru antrenman kampına giderdik. En az on gün ya da iki hafta sıkı çalışırdık. Rakiplerimizle bir ilgisi yoktu ama Simeone'nin inandığı şey buydu.

"Takım olarak oynamak, gol yememek, yenilmemek harika bir duygu"

Simeone ile ilgili açıklamalarına devam eden 37 yaşındaki teknik adam, şunları dedi:

Bize her zaman doğruyu söylerdi. 'Onlar kadar yetenekli olmasak da onları yenebiliriz, nasıl mı? Onlardan daha çok koşarak ve mücadele ederek.' Bu felsefe ile sonuçlar almaya başladığımızda, oyunun savunma yönünden keyif almaya başladım. Çünkü takım olarak oynamak, gol yememek, yenilmemek harika bir duygu. Simeone'nin basit bir sözü vardır; 'Eğer gol yemezseniz, maçı kazanma şansınız her zaman vardır' Evet, bu basit bir söz ama ulaştığımız hedeflere gitmek için temel. Çünkü savunmada kendinizi doğru konumlandırırsanız, hücumunuzu da etkili bir şekilde organize edebilirsiniz. Eğer savunma yapar, top için savaşır ve topa sahip olursanız, kendinize olan güveniniz artar. Savunmanın ve savaşmanın getirdiği dayanıklılık sizi oyunda tutar ve size daha fazla cesaret verir. Ve cesur bir takımın her zaman umudu vardır. Bu futbolun çok önemli bir tarafıdır. Simeone'nin oyunculara ilk öğrettiği şey budur; "Savaşmak, rakiple temasa geçmek ve topu kazanmak"