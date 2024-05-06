Arda Turan'dan Atletico Madrid sözleri Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, ilerleyen süreçte Atletico Madrid'i çalıştırmak istediğini söyledi. Turan şu an ise bunun henüz erken olduğunu ifade etti.

ensonhaber.com

1. Lig'de lider durumda bulunan ve tarihinde ilk kez gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, önemli açıklamalara imza attı.

Turan, The Coaches' Voice'e verdiği röportajda Atletico Madrid dönemi ve birlikte çalıştığı antrenörlerin kariyerine olan etkileri hakkında önemli ifadelerde bulundu.

"En az on gün ya da iki hafta sıkı çalışırdık"

Atletico Madrid'de forma giydiği Diego Simeone döneminden bahseden Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

Barcelona ve Real Madrid, sezon öncesi Los Angeles'a, Miami'ye ya da Asya turuna çıkarken biz Segovia'daki golf sahasında koşardık. Fiziksel antrenmanların çoğunu orada yapardık. Yaz tatili sonrası ilk gün gelir ve doğru antrenman kampına giderdik. En az on gün ya da iki hafta sıkı çalışırdık. Rakiplerimizle bir ilgisi yoktu ama Simeone'nin inandığı şey buydu.

"Takım olarak oynamak, gol yememek, yenilmemek harika bir duygu"

Simeone ile ilgili açıklamalarına devam eden 37 yaşındaki teknik adam, şunları dedi:

Bize her zaman doğruyu söylerdi. 'Onlar kadar yetenekli olmasak da onları yenebiliriz, nasıl mı? Onlardan daha çok koşarak ve mücadele ederek.' Bu felsefe ile sonuçlar almaya başladığımızda, oyunun savunma yönünden keyif almaya başladım. Çünkü takım olarak oynamak, gol yememek, yenilmemek harika bir duygu. Simeone'nin basit bir sözü vardır; 'Eğer gol yemezseniz, maçı kazanma şansınız her zaman vardır' Evet, bu basit bir söz ama ulaştığımız hedeflere gitmek için temel. Çünkü savunmada kendinizi doğru konumlandırırsanız, hücumunuzu da etkili bir şekilde organize edebilirsiniz. Eğer savunma yapar, top için savaşır ve topa sahip olursanız, kendinize olan güveniniz artar. Savunmanın ve savaşmanın getirdiği dayanıklılık sizi oyunda tutar ve size daha fazla cesaret verir. Ve cesur bir takımın her zaman umudu vardır. Bu futbolun çok önemli bir tarafıdır. Simeone'nin oyunculara ilk öğrettiği şey budur; "Savaşmak, rakiple temasa geçmek ve topu kazanmak"

"Ne zaman bir araya gelsek hep futboldan konuşuruz"

Turan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ne zaman bir araya gelsek hep futboldan konuşuruz. Hayatının her anında futbolu düşünüyor, her zaman oyunu nasıl geliştirebileceği üzerine çalışıyor. Bunu tatillerinde bile yapıyor! Ekim ayında bir tatil sırasında Türkiye'ye geldi ve orada zaman ayırıp beni görmeye geldi. Tabii ki o ziyarette de futbol hakkında konuştuk.

"Ortega'nın antrenmanları çok ama çok zordu"

Atletico Madrid'deki antrenörü Oscar Ortega'nın antrenmanlarını da anlatan teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Atletico'da geçirdiğim süre boyunca, antrenör Ortega da önemliydi. Onun antrenmanları çok ama çok zordu. Ama önemli bir ayrıntı var, sizi kendi yöntemine inandırırdı. Eğer bir oyuncu yönteme inanırsa, yüzde yüzünü verir. Bunu söyleyebilirim çünkü ben de onunla birlikte bu duyguyu yaşadım.

"Luis Enrique benim için önemliydi"

Barcelona döneminden bahsederek sözlerine devam eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:

Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca çalıştığım teknik direktörler arasında Luis Enrique de vardı. Ofansif açıdan benim için çok önemliydi çünkü sistemini mükemmel bir şekilde geliştirmiş bir teknik direktör. Normalde antrenörler sahanın birinci ve ikinci bölgelerine odaklanır ve üçüncü bölgeyi oyuncuların yaratıcılığına bırakır. Ancak Luis Enrique, oyuncuları üçüncü bölgede hazırlamayı da seviyordu. Oyuncuların yeteneklerine inanıyor ama herkesin doğru pozisyonda olmasını, doğru tepki göstermesini, doğru koşular yapmasını ve topu doğru yerlerde almasını sağlamak için çalışıyordu. Enrique ile çalıştığınızda hücum için aklınızda net bir plan vardır. Nasıl hareket edeceğinizi ve nasıl tepki vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz.

"Antrenör olmam planlanmış bir şeydi"

Kariyerinde birlikte çalıştığı tüm teknik direktörlerin üzerinde bıraktığı etkilerden bahseden teknik adam, şunları dedi:

Antrenör olmaya zaten karar vermiştim. Bu planlanmış bir şeydi çünkü her zaman oyunun taktiksel yönleri ve dizilişlerin nasıl geliştirileceği üzerinde çalışmakla ilgilenmiştim. Ancak fırsat kendiliğinden ortaya çıktı. Futbolculuk kariyerimden sonra kurslara katılmaya başlamıştım. O dönemde -Nisan 2023- başkanımız Murat Özkaya bana antrenörlük teklif etti. Projeye inandım, hayal ettiklerimi burada gerçekleştirebileceğimi düşündüm ve kabul ettim. Aceleci davranış olabilirim ama bugün geriye dönüp baktığımda iyi ki o kararı vermişim diyorum. Dediğim gibi, birlikte çalıştığım her antrenörden ve futbol dışında güvendiğim herkesten etkilendim. Onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum çünkü dünya hızla değişiyor. Farklı nesillerle bağlantı kurmak için onlarla nasıl doğru iletişim kuracağınızı bilmeniz gerekiyor.

"En çok topa sahip olan ve en çok koşan takım olduk"

Oynatmak istediği oyun için konuşan Arda Turan, şu sözleri sarf etti:

2023-2024 sezonunda sadece lig şampiyonu olup Süper Lig'e yükselmedik. Aynı zamanda en çok topa sahip olan ve en çok koşan takım olduk. Oyuncularımdan psikolojik ve fiziksel olarak çok şey talep ettiğimi düşünüyorum. Bunu her zaman sürdürmek çok zor görünüyor ama ben bunu başarmayı arzuluyorum.

"Atletico için henüz erken"

Atletico Madrid'in teknik direktörlüğü için henüz erken olduğunu ifade eden Arda Turan, şunları dedi: