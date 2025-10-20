Almanya'da savaş alarmı: Gıda stoku yapın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı...

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), savaş ihtimaline dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

SAVAŞ REHBERİ YAYIMLANDI

Kurum, Almanya’nın hala dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu vurgulasa da olası bir kriz durumunda izlenecek adımları içeren yeni bir rehber yayımladı.

"GIDA STOKU YAPIN" UYARISI

Rehberde, savaşın artık birkaç yıl öncesine göre 'pek de uzak bir ihtimal olmadığı' belirtilerek, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.

Rusya’nın Ukrayna’da yaklaşık 4 yıldır devam eden savaşı ve Kremlin’in Avrupa güvenliğine yönelik süregelen tehdidi, birçok vatandaşın 'savaş endişesini' kuruma iletmesine yol açtı.

Bunun üzerine BBK, tavsiyelerini güncelleme kararı aldı. BBK Başkanı Ralph Tiesler, "Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar." dedi.

SIĞINAK YERLERİ BELİRTİLDİ

'Krizlere ve Felaketlere Hazırlık' başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor.

Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.

DOĞAL AFETLER, TEKNİK ARIZALAR VE ŞİMDİ DE SAVAŞ

1990’da yayımlanan ilk rehberden bu yana, askeri senaryolara yer verilmemişti. Odak noktası çoğunlukla doğal afetler ve teknik arızalardı.

Tiesler, "Dünyada pek çok kişiyi endişelendiren bir durumla karşı karşıyayız" diyerek "Yeni rehberimizle insanların ihtiyaç duyduğu yerlerde destek ve rehberlik sunmak istiyoruz." dedi.

Savaş ihtimaline yapılan açık vurgu, kısmen Almanya’daki askerlik yükümlülüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusundaki tartışmalardan kaynaklanıyor.

"SAVAŞ OLASILIĞI UZAK DEĞİL"

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jager de savaş olasılığının "hiç de uzak olmadığını" belirtti.

Daha önce Almanya’nın Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapan Jager, "Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz." dedi.

ALMANLAR SAVAŞA HAZIR DEĞİL

BBK’nin yaptığı bir ankete göre, Almanların yüzde 53’ünün herhangi bir acil durum hazırlığı yok.

Tiesler, "Küçük de olsa her adım hazırlıktır" diyerek, "Bu küçük adımlar, kriz anında çaresiz kalmanızı değil, harekete geçebilmenizi sağlar." ifadelerini kullandı.

Rehber, Alman hanelerine acil durum hazırlığında yol gösterecek bir temel oluşturmayı hedefliyor. Yeni raporda ayrıca, kişisel ihtiyaçlara göre yapılacak malzeme listesi ve hesaplama tabloları da bulunuyor.

Dört kişilik bir ailenin 10 günlük stok tavsiyesine uyması durumunda, yalnızca su için 8 kasa yer gerekirken 20 büyük konserve sebze (800 gramlık), 12 konserve meyve, 7–9 kutu süt, bir litre yağ, yumurta ve sucuk da ayrıca yer kaplıyor.

"HER ALIŞVERİŞTE BİR-İKİ ÜRÜN FAZLA ALIN"

Tiesler, "Bir dahaki alışverişinizde makarna veya konserve gibi bir-iki ürünü fazladan alın. Bunu birkaç kez tekrarlarsanız, birkaç günlük stokunuz olur." diyor.

Evdeki ecza dolabını kontrol etmek, birkaç gün yetecek temel ilaçların bulunduğundan emin olmak veya acil durumlar için yenilerini temin etmek de tavsiye ediliyor.

Kurum ayrıca, kriz anlarında bilgi almak için bir uyarı uygulaması kullanmayı öneriyor.

Ancak elektrik kesintilerine karşı, pilli radyo, krank veya güneş enerjili el feneri, ve kamp ocağı gibi alternatif bilgi ve yaşam destek araçlarının da bulundurulması isteniyor.