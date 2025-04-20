Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü

Haber Merkezi

Almanya'da kan donduran çifte cinayet vakası...

Hessen eyaletine bağlı Bad Nauheim kasabasında, Frankfurt’un kuzeyinde bulunan bir konutun önünde iki erkeğin cansız bedeni bulundu.

Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, cesetlerin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü doğruladı.

AĞIR SİLAHLI POLİSLER BÖLGEYE İNDİ

Olayın bildirilmesinin ardından polis, Deutergraben Caddesi yakınlarında, USA-Wellenbad bölgesinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi aldı.

Ağır silahlı ekipler olay yerine sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyona özel kuvvet polisleri ve helikopter desteği dahil edildi.

Polis, operasyonun devam ettiğini ve şüphelilerin henüz yakalanmadığını bildirdi.