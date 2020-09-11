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    Almanya’da trene biletsiz binen PKK'lılarla polis arasında arbede çıktı

    Almanya’da trene biletsiz binen PKK'lılarla polis arasında arbede çıktı

    Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının trende kaçak yolculuk yaparken yakalandıkları ve bunun sonucunda polisle arbede yaşadıkları bildirildi.
    • AA
    • 11.09.2020 - 18:04
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    Almanya'da, yaklaşık 80 terör örgütü PKK yandaşı, Hannover, Uelzen, Lüneburg şehirlerinde düzenlenen eylemlerden Hamburg'a dönüşte trene biletsiz bindi.

    PKK yandaşlarının bilet soran görevlilere direnerek zorbalık yapmaları üzerine olay yerine 200’den fazla polis geldi.

    Biletsiz yolculuk yapmak isteyen PKK'lılara polis engeli VİDEO

    POLİSE DİRENDİLER, ARBEDE ÇIKTI

    Alman polisi, bileti bulunmayan PKK yandaşlarını trenden indirmek istedi, PKK yandaşlarının buna direnmesi üzerine arbede çıktı.

    Polisten yapılan açıklamada, bileti bulunmayan PKK yandaşlarının zorluk çıkardığı, "görevlileri tekmeleyip saldırdığı” belirtildi.

    Almanya’da trene biletsiz binen PKK lılarla polis arasında arbede çıktı #1

    80 KİŞİYE DAVA AÇILACAK

    Polisin kimliklerini belirlediği 80’den fazla PKK yandaşı hakkında biletsiz kaçak yolculuk yapmaktan, görevi başındaki polis memurlarına mukavemetten ve adam yaralamaktan dava açılacak.

    Öte yandan PKK yandaşlarının bazılarının Almanya’da oturum haklarının dahi olmadığı ve kaçak olarak bulundukları tespit edildi.

    Almanya’da trene biletsiz binen PKK lılarla polis arasında arbede çıktı #2

    Almanya’da trene biletsiz binen PKK lılarla polis arasında arbede çıktı #3

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