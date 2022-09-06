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    Almanya'da uçaklarda yeni dönem: Maske kaldırıldı

    Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
    • 06.09.2022 - 20:52
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    Almanya'da uçaklarda yeni dönem: Maske kaldırıldı

    Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'nın uçakta maske zorunluluğunu kaldıran en son ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, uçakta maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

    "Vaka artarsa yeniden gelebilir"

    Bakan Lauterbach, uluslararası uçuşlarda maskelerin takılmadığını söyleyerek, "Otobüs ve trenlerde maske takma zorunluluğu konusunda pazarlık yapmayacağız. Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında sonbaharda vaka sayısı keskin bir şekilde artarsa, uçaklarda maske takma zorunluluğu yönetmelikle yeniden gelebilir" ifadelerini kullandı.

    İHA'da yer alan habere göre Lauterbach, Almanya'nın sonbahara iyi hazırlandığını, salgın sırasında enfeksiyon sayısı artarsa maskelerin kapalı ve hatta açık alanlarda zorunlu olabileceğine de dikkat çekti.

    Almanya da uçaklarda yeni dönem: Maske kaldırıldı #1


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