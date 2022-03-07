Almanya’da, Ukrayna’ya giden yardım konvoyu alkışlarla uğurlandı

Almanya’dan Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan insani yardım konvoyu, Alman itfaiyeciler tarafından alkışlarla uğurlandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon 12’nci gününe girerken, ülkede sığınaklarda ve metro istasyonlarında mahsur kalan birçok sivil gıda ve ilaç kıtlığı ile karşı karşıya kaldı.

Zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Ukraynalılara ulaştırılmak üzere Almanya’dan insani yardım konvoyu yola çıktı.

İnsani yardım konvoyu, yol kenarına araçlarıyla birlikte gelen onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlandı.

ALKIŞLARLA UĞRLADILAR

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, arama-kurtarma ekipmanları taşıyan konvoyun onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlanma görüntülerini paylaştı.

Konvoyun geçtiği yol kenarına itfaiye araçlarıyla birlikte gelen Alman ekipleri, konvoyun geçişi sırasında alkışlayarak desteklerini gösterdi.

“DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Ukrayna Acil Durum Ekipleri açıklamasında, “İnsanlara yardım etmek ve onları kurtarmak için çeşitli ekipman ve malzemeler şimdi Almanya'dan bize geliyor. İtfaiyeciler bizimle olduklarını göstermek için bir insan koridoru oluşturdu. Destek için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.