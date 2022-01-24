Saldırgan, konferans salonunda bulunanlara ateş açtı. Alman polisi ayrıntıları aktarırken, saldırgan intihar etti.

Almanya'da, üniversitede silahlı saldırı düzenlendi.

Heidelberg Üniversitesi'nde eli silahlı saldırgan dehşet saçtı. Tüfekle düzenlendiği belirtilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

ÜNİVERSİTEDEN SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Alman polisi, olayın ardından saldırganın öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Şu ana kadar bilinenler şunlar: Tek başına bir fail, bir konferans salonunda silahla birkaç kişiyi yaraladı. Failin kendisi öldü." denildi.

İNTİHAR ETTİ

Alman basınından Bild gazetesi, saldırganın açtığı ateşin ardından silahı kendisine doğrultarak intihar ettiğini aktardı.

Saldırının yaşandığı kampüse çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.