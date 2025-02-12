Almanya’da yolcu treni tırla çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı

İHA

Almanya'da meydana gelen tren kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Hamburg kentinde seyreden tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemedi.

Bu sırada raylardan gelen en az 250 yolcunun bulunduğu tren, tırla çarpıştı.

1 ÖLÜ, 25 YARALI

Kazada 55 yaşında bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

25 kişinin yaralandığı kazada, 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibi görev yaptı.

Yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Tır şoförü, taksirle adam öldürme ve demir yolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı.