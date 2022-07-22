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    Almanya’dan Rus gazı açıklaması: Almazsak halk ayaklanması olur

    Almanya’dan Rus gazı açıklaması: Almazsak halk ayaklanması olur

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’dan gaz türbininin alınmaması halinde Ukrayna’ya destek verilemeyeceğini söyledi, “Halk ayaklanması olur” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:45
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    Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş beşinci ayına girdi.

    Dünyanın gözü önünde cereyan eden ve yüzlerce can kaybına neden olan savaş, Rusya’ya karşı yaptırımları da beraberinde getirdi.

    Ancak bazı ülkeler gaz konusunda o yaptırımı uygulayamadı.

    Bunlardan biri olan Almanya, Rusya’dan gaz almaya devam etmek zorunda olduklarını açıkladı.

    "İç siyasi sonuçları olur"

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

    Annalena Baerbock, RND medya grubunun etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının bakımı için gerekli olan türbin konusunda Kanadalılarla yaptığı görüşmeyi anlattı.

    Almanya’dan Rus gazı açıklaması: Almazsak halk ayaklanması olur #1

    “Gaz alamayınca Ukrayna'ya destek veremeyiz, ayaklanmalarla meşgul olacağız”

    Rusya’dan gaz almaya mecbur olduklarını aktaran Baerbock, “Kanadalılar kendi kamuoyunda çok soruları olduğunu söylediler. Biz de bunu anlayabileceğimizi ilettik. Ancak bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız, gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız.” dedi.

    Almanya’dan Rus gazı açıklaması: Almazsak halk ayaklanması olur #2

    ‘Tam ambargo olmaz’ın açıklaması

    Alman Bakan, böylece Almanya'nın Rusya'dan gelen gaz ve petrole karşı tam ambargo konulmasına neden karşı olduğunu, diğerlerinin ise Rusya'nın Ukrayna harekatı sonucunda böyle bir ambargoyu desteklediğini açıklamak istediğini dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı, etkinliğin ardından bir gazetecinin söylediği cümleleri tekrar sorması üzerine, “Bu abartılı bir şekilde söylendi. Gazımız kalmadığında.” diye konuştu.


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