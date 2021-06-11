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    Almanya'dan Türkiye kararı: Seyahat yasağı Temmuz'da kalkıyor

    Almanya'dan Türkiye kararı: Seyahat yasağı Temmuz'da kalkıyor

    Almanya'nın Türkiye hakkında verdiği seyahat kısıtlaması, 1 Temmuz'da sona eriyor.
    • AA
    • 11.06.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 16:19
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    Almanya 1 Temmuz itibariyle seyahat kısıtlamasında esnetmeye gidiyor.

    Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına değindi.

    Bakan Heiko Maas, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini söyledi.

    SEYAHAT KISITLAMASI SONA ERİYOR

    Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını belirtti.

    Maas, "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini de açıkladı.

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